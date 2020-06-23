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Шахраї придумали новий спосіб обманювати українців: пропонують шалені гроші

STYLERЖиття    23.06.2020 - 10:28
Шахраї придумали новий спосіб обманювати українців: пропонують шалені гроші
В Україні з'явилися нові шахраї (колаж РБК-Україна)

Шахраї знайшли новий спосіб видурювання грошей в українців

В Україні шахраї не зупиняються і придумують нові способи дурити українців і виманювати у них гроші. Афери в мережі ні для кого не новина, але кожен раз вони відрізняються новими деталями. Так, в цей раз аферисти придумали нову схему "розводу" і пропонують охочим схуднути отримати спеціальну дієту безкоштовно.

Так звані фахівці дають оголошення в Instagram і агітують отримати схему харчування на чотири тижні, не сплачуючи при цьому ні копійки. Єдина умова - залишити свою електронну адресу, на яку нібито прийде розписана дієта. Про це повідомляє "Обозреватель".

Киянка Світлана Коваленко розповіла про те, як мало не потрапила на вудку шахраїв.

"Я ще здивувалася: як, і не треба підписуватися на купу сторонніх сторінок? Звичайно, я відразу відправила свою пошту і стала чекати", – розповіла дівчина.

Відповідь прийшла через кілька днів, дівчина отримала чотири листи з однієї адреси. У першому просили авторизуватися. У другому потішили тим, що дівчина виграла подарунок. А в третьому – можна було звантажити ту саму дієту.

"Розвод" полягає в тому, щоб зацікавити людину подарунком, а потім запропонувати їй поборотися за приз. Коли людина нібито виграє, у неї просять дані банківської картки для перерахування грошей за виграш". Звичайно, все це обман і вірити цьому не можна.

"Дієта виявилася так собі. Всім відомий раціон, ніякої фантазії. А ось другий лист з подарунками мене зацікавив. Я перейшла по посиланню і у мене було три спроби – потрібно було натиснути на малюнок з коробочкою і виграти подарунок. Перші дві спроби виявилися невдалими. А ось на третій раз я виграла три тисячі доларів. Я, звичайно, запідозрила розвод, але пішла далі. Природно, мене попросили повідомити номер моєї банківської картки нібито для перерахування грошей. Дала їм підроблений номер і на цьому все закінчила", – повідомила Світлана.

Як ми раніше повідомляли, шахраї в Україні придумали нову схему обману і прикриваються державним органом.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України мошенничество
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