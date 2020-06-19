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Ви виграли в лотерею: шахраї запустили нову схему обману

STYLERЖиття    19.06.2020 - 19:11
Ви виграли в лотерею: шахраї запустили нову схему обману
Шахраї в Україні придумали нову аферу (Колаж РБК-Україна)

Шахраї в Україні придумали нову схему обману і прикриваються державним органом

В Україні знову активізувалися шахраї, які запустили нову схему обману довірливих громадян. Основною метою аферистів стали іноземці, які перебувають на території нашої країни.

Громадянам інших країн, які проживають в Україні, почали приходити повідомлення від імені Державної фіскальної служби. У повідомленнях повідомлялося, що вони повинні сплатити заборгованість з податку на виграш в лотерею. Деталі розповіли на сайті Державної фіскальної служби України.

"Головним управлінням власної безпеки фіскальної служби встановлено, що на адресу Державної фіскальної служби України надходять електронні повідомлення громадян інших держав щодо отримання останніми вимог, нібито від імені ДФС, про сплату заборгованості з податку на виграш в лотерею", - сказано в повідомленні ДФС.

Співробітники фіскальної служби зазначили, що вони не відправляють податкові повідомлення-рішення, а також податкові вимоги на електронні скриньки фізичних осіб, у тому числі громадянам інших держав.

На жаль, це не перший випадок, коли аферисти використовують державні установи для своїх схем шахрайства. Раніше ми розповідали про те, що у подібних махінаціях використовували Національне агентство по запобіганню корупції. Шахраї телефонували українцям і розповідали про космічні заборгованості.

Також ми повідомляли про те, що ПриватБанк попередив, що шахраї навчилися використовувати реальні номери телефонів для афери.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України мошенничествоАферааферисты
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