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Шахраї придумали новий спосіб обману українців: обіцяють шалені гроші

STYLERЖиття    04.12.2019 - 12:54
Шахраї придумали новий спосіб обману українців: обіцяють шалені гроші
Аферисти в Україні придумали новий спосіб обману (колаж РБК-Україна)

В Україні набирає популярність новий вид телефонного шахрайства, де людей "кидають" на великі гроші

Шахраї придумали нової спосіб крадіжки грошей в українців. Так, довірливим громадянам почали приходити смс-повідомлення про те, що їм на мобільний рахунок зараховано 259 000 грн. Нижче цієї "радісною" новини написаний номер телефону, на який потрібно зателефонувати, щоб нібито дізнатися подробиці і оформити свій "виграш".

Але це, як виявилося, розвод чистої води. А полягає він ось у чому. Ви телефонуєте за вказаним номером (зазначимо, що номер розпочинається з безкоштовного коду 0 800), де автовідповідач просить вас чітко і розбірливо назвати всі дані про вас - починаючи від ПІБ, закінчуючи точною адресою проживання. Потім протягом трьох днів вам передзвонюють і так само під запис просять дані паспорта, ІПН і ще деякі деталі нібито для безпосередньої виплати "виграшу".

Шахраї придумали новий спосіб обману українців: обіцяють шалені гроші

В Україні активізувалися аферисти (скріншот)

Потім шахраї "викрадають" вашу сім-карту (якщо онлайн-заміна SIM не відключена) і будуть дзвонити з вашого номера вашим же голосом на гарячу лінію банку, отримають доступ до банкінгу та поцуплять всі гроші, наберуть кредитів у кредитних установах тощо. При цьому, довести, що кредит брали не ви, вам буде довести дуже складно, адже голос-то був ваш.

Як стало відомо, розводом українців займається така-собі компанія під назвою "7-Бажань". У поліції попереджають, що якщо раптом ви або хтось із ваших близьких став жертвою аферистів, потрібно обов'язково звернутися на 102. Мовчати не можна, інакше ніхто вам не зможе допомогти, а шахраї не припинять свої махінації.

Styler закликає всіх українців: в жодному разі не передавайте свої персональні дані незнайомцям!

Раніше ми писали про те, що в Україні процвітає шахрайство з авто і багато хто вже попався на вудку аферистів.

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