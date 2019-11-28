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В Україні процвітає шахрайство з авто: багато вже попалися на вудку аферистів

STYLERЖиття    28.11.2019 - 13:38
В Україні процвітає шахрайство з авто: багато вже попалися на вудку аферистів
Аферисти придумали новий "розвод" з авто (Колаж РБК-Україна)

В Україні шахраї придумали новий спосіб обманювати людей, які хочуть купити авто

Шахраї в Україні придумали новий спосіб наживатися на тих, хто хоче купити автомобіль за вигідною ціною. Зловмисники придумали таку схему "розводу": вони розміщували оголошення про продаж автомобілів на сайтах olx або Автобазар за зниженою ціною, потім просили у людей передоплату. Звичайно, всі люди, які перерахували гроші на картки шахраїв, виявилися обдуреними. Всього аферисти витягли з довірливих українців близько мільйона гривень.

Зараз поліцейські вийшли на слід шахраїв, повідомляє видання InternetUA.

"В спеціально орендованих приміщеннях у місті Дніпро та інших населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ "АВТО АЛЬЯНС ГРУП", ТОВ "АВТО-РИТМ", ТОВ "Тантіно", ТОВ "Драйв Моторс 2018", ТОВ "АВТО-активи", ТОВ "Баварія Авто" і ТОВ "Куарто" потенційним покупцям повідомляли неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, умовляли останніх внести передоплату у розмірі не менше 30 тисяч гривень від вартості автомобіля, який вони хотіли придбати", - розповіли про шахраїв у виданні

Всього від таких ділків постраждало шість чоловік.

В Україні процвітає шахрайство з авто: багато вже попалися на вудку аферистівСкріншот (internetua.com)

Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України ("Шахрайство"). Поки невстановлених зловмисникам "світить" до восьми років за ґратами.

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