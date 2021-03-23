Під Вінницею шахрай виманив у пенсіонерки велику суму: боялася за здоров'я сина

У Вінницькій області шахрай зателефонував 78-річній пенсіонерці, представився лікарем і заявив, що її син потрапив у важку аварію і знаходиться в реанімації. Він також попросив, щоб жінка передала йому гроші на лікування сина. Пенсіонерка розгубилася і віддала 42 тисячі гривень.

Зловмисник прийшов за грошима до жінки прямо додому. Після цього він спокійно сів у таксі і поїхав. Жінка тільки потім зателефонувала синові, і дізналася, що з ним все в порядку, і ніякої аварії не було.

Вона подзвонила в поліцію і розповіла про телефонного шахрая. Правоохоронцям знадобилося кілька годин, щоб встановити особу зловмисника. Ним виявився 30-річний житель Гайсина, який в січні вийшов з в'язниці, де відбував покарання за майнові злочини

Зупинити машину таксі силовикам вдалося в Немирові. При затриманні у шахрая вилучили частину грошей пенсіонерки. Інші кошти він перерахував на різні банківські рахунки. Зараз правоохоронці встановлюють його спільників.

Поліція затримала шахрая (фото: vn.npu.gov.ua)

За цей злочин чоловікові загрожує ув'язнення на строк до 3 років. При цьому поліція перевіряє його на причетність до інших аналогічних злочинів.

Поліція затримала шахрая (фото: vn.npu.gov.ua)

Поліція закликає громадян не довіряти подібним дзвінків і незнайомим людям, а в разі їх надходження - дзвонити в поліцію за номером 102.