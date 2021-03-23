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Жителів Києва попередили про нових шахраїв з Донецька: розкрита схема "розводу"

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 10:40
Жителів Києва попередили про нових шахраїв з Донецька: розкрита схема "розводу" У Києві засікли нових аферистів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві зловили двох братів-аферистів, які обманювали касирів, намагаючись обміняти у них великі гроші.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.

Як з'ясувалося, брати Антон і Микола Ковальські приїхали з Донецька, щоб обманювати в столиці людей.

"Вони надули продавщицю на 800 гривень, коли міняли великі кошти на дрібні. Далі стрибнули в свій ВАЗ 2101 (№ AI5560AA) і помчали додому. За наявними орієнтуванням були затримані на вулиці Борщагівській нарядом поліції охорони", - сказано в повідомленні.

Далі з'ясувалося, що у водія ВАЗ жодних документів на право водіння немає і не було ніколи. Батько водія додає, що син має якусь довідку про те, що він захворів і має проблеми з головою.

"По суті, їх сміливо можна закривати, тому що всі видурені кошти при них, свідок і заявник їх впізнає, а якщо ще трохи подивитися камери - можна побачити і відео цього моменту. Було б бажання", - сказано в повідомленні.

У Києві затримали аферистів

Як ми раніше писали, українців попередили про новий вид "інтимного" шахрайства.

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Новини України Життя Київ аферист
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