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Шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему: як вона виглядає

Шахраї під час війни придумали нову схему викрадення коштів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Шахраї в Україні почали використовувати нову схему проти вимушених переселенців. На телефони почали приходити повідомлення, в яких пропонують оформити соціальні виплати. Якщо українці переходять за посиланнями - зловмисники отримують доступ до всіх особистих даних.

Як виглядають такі повідомлення і що потрібно знати про шахрайську схему, розповіли в SPRAVDI.

Вимушеним переселенцям почали приходити смс-повідомлення підозрілого змісту. У них повідомляється про виплату матеріальної допомоги ВПО.

"Здрастуйте, тут ви можете отримати допомогу громадянам України, 2200 для дорослих і 3000 на кожну дитину! 1. Заходьте на адресу отримання виплат. 2. Натисніть "Отримати". 3. Авторизація. 4. Прийде дзвінок / смс підтвердження з банку (на дзвінок потрібно відповісти). 5. Отримання виплати", - ось так виглядає приблизний текст повідомлення від шахраїв.

Зловмисники вказують посилання на сайт, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. Українцям пропонується ввести там свої персональні дані й номер банківської карти для зарахування грошей.

Таким чином люди автоматично передають шахраям свої конфіденційні дані. А ті - використовують дані, щоб привласнити собі гроші вимушених переселенців.

Якщо ви помітили таких шахраїв, то відразу повідомляєте в кіберполіцію за адресою: callcenter@cyberpolice.gov.ua

Як не стати жертвою шахраїв під час війни

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України підготували невелику пам'ятку про те, як не стати жертвою шахраїв під час війни.

  • Отримуйте інформацію з приводу виплат тільки з офіційних джерел
  • Уважно перевіряйте URL-адресу сайту
  • Не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте реквізити платіжних карт на незнайомих сайтах

Найпоширеніші види шахрайства в умовах воєнного стану:

  • Псевдоблагодійність
  • Пропозиції оренди неіснуючого житла
  • Фейкові пасажирські перевезення
  • Продаж неіснуючих товарів, зокрема - військової амуніції
  • Організація переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку
  • Надання інформації з приводу безвісти зниклих громадян
  • Платне "розмінування"

Важливо! Якщо ваша особиста або фінансова інформація виявилася у зловмисників – негайно заблокуйте карту і зверніться в кіберполіцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що викрито шахрайську схему наживи на війні.

А також розповідали про те, що ДСНС застерегла від псевдопіротехніків у Київській області.

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