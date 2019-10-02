Більше, ніж наполовину: які продукти в Україні подорожчали найбільше

Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

Ціна на продуктовий кошик в Україні істотно змінилася

Ціни на продукти в Україні з початку року істотно змінилися. При цьому найбільш додав у ціні головний продукт українців - картопля, яка подвоїла вартість більш ніж в два рази.

Тим не менш, деякі продукти з соціального кошика скинули ціну, але на тлі стрибка цін на картоплю, ці цифри виглядають не дуже переконливо. Про динаміку цін на продукти в Україні пише UBR.

Картопля стрибнула в ціні на 57% - до 16,3 грн за кілограм, на другому місці опинилася гречка, що додала в ціні третину - до 27,6 грн/кг. А буряк і цибуля навпаки зменшилися в ціні на 50% - до 6,6 грн і 8,8 грн відповідно.

Ціни на продукти в Україні (фото: sfs.gov.ua)

Курятина зменшилася в ціні на 6,6%, її середня вартість становить 104,4 грн за кілограм філе, яловичина подешевшала на 6% (до 112 грн) а ось свинина подорожчала з початку року на 8,1% до 112,4 грн/кг.

Продукти, які піднялися в ціні з початку 2019 року:

Картопля на 57% - до 16,3 грн.

Гречка на 29% - до 27,6 грн.

Цукор на 16,8% - до 17,8 грн.

Ковбасні вироби на 16% - до 200 грн.

Борошно на 12,6% - до 15 грн.

Соняшникова олія на 7,5% - до 39 грн.

Хліб на 16,3% - до 30 грн.

Ціни на продукти в Україні (фото: demkristo/LiveJournal)

Що подешевшало з початку 2019 року:

Буряк на 52% - до 6,6 грн.

Цибуля ріпчаста на 52% - до 8,8 грн.

Морква на 34,5% - до 8 грн.

Капуста на 31% - до 17,9 грн.

Яйця на 20,7% - до 25,6 грн.

Сало на 1,9% - до 128,4 грн.

Варто відзначити, що ціни на молочні продукти (молоко, вершкове масло, сметана, сир), а також на макарони практично не змінилися.

Раніше ми писали про те, які нововведення чекають на українців з 1 жовтня 2019 року.