Шахраї знову активізувалися в інтернеті: жертвами стають не тільки покупці, а й продавці
Шахраї в мережі знову активізувалися. На популярній платформі онлайн-оголошень OLX знову почали використовувати схеми крадіжки коштів українців. Жертвами злочинців стають не тільки покупці, а й продавці товарів.
Як працює схема шахраїв і що потрібно знати, щоб не втратити свої гроші, розповів журналіст Олександр Чеканов на своїй сторінці в Facebook.
Основна схема обману виглядає так: жертві відправляють фейкове посилання для підтвердження операції, а після введення даних банківської карти, з рахунку українців зникають всі грошові кошти.
Як пояснив Олександр Чеканов, він вирішив за допомогою сайту продати стару пральну машину. На оголошення швидко відгукнувся покупець і готовий був переказати кошти навіть не подивившись товар. Шахраї запропонували відразу переказати кошти та надіслали посилання для отримання переказу.
"Я перейшов за посиланням і ввів дані карти (так-так, в тому числі CVV). Спочатку віртуальну. Там на рахунку була одна копійка, тому вона не пройшла (це мені вже потім в банку пояснили). Ввівши дані карти, на яких знаходилися гроші, я спочатку зіткнувся з труднощами верифікації. Мені не приходило SMS. Але це і не потрібно було. Спочатку списалися 150 гривень за якісь розваги, а потім пішло - по 999 в чотири заходи", – розповів Чеканов.
У стані стресу він не відразу заблокував карту, а почав дзвонити в банк. Оператори допомогли швидко заблокувати карту і дали поради, як діяти в таких ситуаціях.
У коментарях він зазначив, що не запідозрив шахраїв, оскільки перейшов не за стороннім посиланням, а за посиланням OLX.
На пост відгукнулися представники онлайн-платформи та нагадали користувачам важливі правила безпеки. Вони зазначили, що така схема – приклад фішингу, сучасного виду шахрайства, за допомогою якого злочинці отримують доступ до логінів, паролів, платежів, одноразових паролів та іншої особистої інформації.
Як працює схема
- Створюється оголошення на OLX (або використовується діюче оголошення)
- Заводиться листування з продавцем або покупцем
- Діалог можуть перевести на сторонній месенджер-вайбер, телеграм та інші
- Ведуться переговори з потенційними жертвами та переконують використовувати для оплати або отримання грошей пряме посилання
- Очікують введення персональних даних платіжних карток
- Негайно здійснюють переказ коштів на свої картки та рахунки
- Знімають готівку
"Фішингові сайти можуть копіювати оригінал до найдрібніших деталей, а шахраї користуються психологічними прийомами, щоб переконати жертву видати необхідну інформацію. Перевіряйте посилання", - кажуть фахівці.
Як розпізнати шахраїв
Посилання в особисті повідомлення - зло: не переходьте по посиланнях, які вам відправляють в особистих повідомленнях нібито для покупки товару/скасування договору/повернення коштів і так далі
У OLX Доставка немає ніяких збоїв / помилок, при яких договір потрібно анулювати й вам потрібно буде знову вводити свої дані для повернення коштів або повторної оплати. Якщо продавець не відправить товар - кошти повернуться на карту автоматично.
Ми ніколи не відправляємо ніяких смс і вайбер-повідомлень - повідомлення приходять тільки в пошту або в додатку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар обдурив бабусю на величезні гроші - як працює схема.
А також розповідали про те, які є ризики при купівлі або продажу авто за дорученням.