"Лікар" обдурив бабусю на шалені гроші: як працює схема

У Києві чоловік під виглядом лікаря зняв з рахунку банківської картки жінки 15 000 гривень для доньки, яка нібито потрапила до медичного закладу. Зловмисника правоохоронці затримали.

Як працює схема

Так, до поліції зателефонувала киянка та повідомила, що у квартирі на вулиці Пітерській, що знаходиться у Солом’янському районі невідомий шахрайським шляхом заволодів її банківською карткою та зняв 15 000 гривень.

За словами начальника Солом’янського управління поліції Івана Жука, правоохоронці поспілкувалися з 69-річною потерпілою та з`ясували, що зловмисник ошукав її за схемою "ваш родич потрапив у біду".

Тому спершу до жінки з незнайомого номеру зателефонувала нібито донька та повідомила, що потрапила до лікарні та їй необхідні гроші. Пенсіонерка сказала, що готівки у неї немає, але є банківська картка з грошима на рахунку.

"Через деякий час до киянки приїхав нібито лікар, якому вона передала банківську картку з паролем. Лише після того, як жінка зв’язалася зі своєю справжньою донькою, яка запевнила, що у неї все гаразд, вона зрозуміла, що її обманули", - розповів Жук.

"Лікар" виманив у киянки гроші (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Вже наступного дня біля будинку на вулиці Донецькій оперативники помітили чоловіка, схожого за описом та затримали. Як речовий доказ, у "лікаря" вилучили мобільний телефон та направили на експертизу.

Що "світить" шахраю

Шахраєм виявився 42-річний чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності через аналогічні злочини. До того ж він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом за місцем реєстрації у Запорізькій області.

Частину вкрадених грошей зловмисник витратив на власні потреби, а частину переказав спільникам. На нього відкрили кримінальне провадження за статтею — шахрайство. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до злочину.