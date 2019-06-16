Потужний вибух в центрі Києва: всі подробиці та версії НП (відео)

У центрі Києва вночі прогримів вибух (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Причину вибуху в центрі столиці встановлюють правоохоронці

Вибух у центрі Києва в ніч проти 16 червня прогримів у Шевченківському районі за адресою Тургенівська, 16 у гаражі. Внаслідок інциденту жертв і постраждалих немає. На місці працювали 70 рятувальників ДСНС і 9 одиниць техніки. У мережі з'явилося відео та фото з місця події.

Вибухом близько опівночі були повністю зруйновані 3 з 5 гаражів неподалік житлового будинку, також була пошкоджена газова труба, через що мешканці багатоповерхівки тимчасово залишилися без газопостачання. Постраждали і декілька авто, розбилися вікна в будинках.

Потужність вибуху була дуже сильною, його чули за кілька кілометрів від місця події.

У Києві вночі пролунав вибух у центрі міста (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

"По прибуттю на місце події було встановлено, що у дворі триповерхового житлового будинку, в одному з 7 цегляних гаражів стався вибух невідомого походження, без послідуючого горіння. В наслідок вибуху 3 гаражі зруйновані повністю, пошкоджено газову трубу та вибито скло вікон сходової клітини та квартир у поруч розташованому будинку. Інших видимих ознак руйнування конструкцій будинку не має", - йдеться в повідомленні ДСНС в Києві.

Відео: YouTube / Головне управління ДСНС України в Києві

Причини вибуху встановлюють правоохоронці.

Очевидці кажуть, що перед вибухом чули їдкий запах газу. Рятувальники повідомили про те, що вибух міг статися через пошкодження газової труби.

Рятувальники працюють на місці вибуху в центрі Києва (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Також місцеві жителі розповіли, що в зруйнований гараж орендували власники кавових машин, які зберігали в приміщеннях не тільки автомобілі, але також і балони з газом. Це також є версією причини вибуху.

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомлялося раніше, на початку травня в Маріуполі в результаті вибуху побутового газу в житловому будинку постраждали дві людини. Через вибух була зруйнована повністю прибудова до будинку та пошкоджено перегородки кімнат.