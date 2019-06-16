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У ДСНС розповіли про наслідки вибуху у Києві

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 02:31
У ДСНС розповіли про наслідки вибуху у Києві
Фото: на місці вибуху в Києві (КМДА)

Яка речовина спричинила вибух, поки не встановлено

Вибух, що пролунав у центрі Києва вночі в суботу, 15 червня, стався в гаражі в Шевченківському районі за адресою Тургенівська, 16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

У результаті вибуху, що стався о 23:25, зруйновано три гаражі з п’яти, розташованих у цьому місці, пошкоджено вікна житлового будинку та газову трубу, через це частину будинку на Тургенєвській, 16 тимасово відключили від газопостачання.

Жертв та постраждалих немає.

Яка речовина спричинила вибух, поки не встановлено.

Наразі рятувальники розбирають завали після вибуху, для розбору завалів залучено 50 осіб та вісім одиниць техніки.

 

Фото: на місці вибуху в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві вночі 15 червня пролунав потужний вибух на перетині вулиць Тургенівська та Бульварно-Кудрявська. Очевидці повідомляли про сильний запах газу в районі вибуху та про вибиті шибки в сусідніх будівлях.

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