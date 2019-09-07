В Україні сьогодні сонячно, вдень до +30

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві хмарно з проясненням, вдень до +26

Погода в Україні у суботу, 7 вересня, буде сухою та сонячною у всіх регіонах, температура вдень місцями підніметься до +30. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні на всій території буде сонячна та спекотна погода. Середня температура по областям вдень коливатиметься від +22 на заході до +30 на півдні. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +9 у західних та східних областях до +17 у південних.

У Криму сьогодні також сонячно та спекотно. Вдень температура на півострові коливатиметься від +25 до +27, вночі від +15 до +17.

Погода у Києві на сьогодні

Як повідомляють синоптики, у столиці сьогодні очікується хмарна з проясненням погода, опадів продовж доби не прогнозується. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +26, вночі термометри покажуть від +12 до +14 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на вихідні 7-8 вересня. За даними синоптика, на вихідних очікується сонячна та без істотних опадів погода. Загалом очікується температура +23...+29 градусів, а в неділю на декілька градусів вище. У західних областях температура знизиться до +19...+23 градусів.