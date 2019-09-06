Синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На вихідних в Україні очікується до +29

Погода в Україні на вихідних, 7-8 вересня, очікується сонячна та без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У суботу, 7 вересня, в Україні переважно без опадів, дощі можливі лише в окремих районах на заході. На півдні і сході денна температура може піднятися до +29, вночі на сході температура опуститься до +12, на півдні - до +13. У центральних областях і на заході сьогодні очікується до +25, вночі стовпчики термометрів опустяться до +10. На півночі вночі буде до +12, вдень максимальна температура складе +26. У Києві сьогодні буде вдень від +23 до +25, вночі - від +11 до +13

.Фото: погода на 7 вересня

У неділю, 8 вереся, очікуються дощі на заході. На заході до +27 вдень, від +13 вночі, на півночі вдень до +27 і від +12 вночі, на сході до +29 вдень, від +10 вночі, на півдні вдень очікується до +29, вночі від +14. У центральних областях у неділю очікується до +29 вдень від +13 вночі. У Києві очікується від +26 до +28 вдень, від +14 до +16 вночі.

Нагадаємо, за даними українських синоптиків, сьогодні на всій території України, крім західних областей, очікується пожежна небезпека, яка досягатиме надзвичайного рівня.

Як повідомляє РБК-Україна, українські синоптики прогнозували покращення погоди у більшості областей України у п'ятницю, 6 вересня. Очікувалося, що подекуди температура повітря підніметься до позначки +30 градусів. Вдень на півночі Лівобережжя і в центральних областях прогнозують місцями короткочасний дощ, вночі дощі з грозами очікуються на Приазов'ї.