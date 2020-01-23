Майже кінець світу: на Крим обрушився потужний ураган

У Криму пронісся ураган (Колаж РБК-Україна)

В окупованому Крим бушував ураган, який приніс багато шкоди півострову

В окупованому Криму в ніч на 23 січня пронісся потужний ураган, який змітав усе на своєму шляху. Вітер був настільки сильний, що виривав з корінням дерева із землі. Найбільше від стихії постраждала Ялта. У місті на набережній відчутно видно результати лиха - повалені дерева і повністю знищена святкова ілюмінація.

Комунальники запевняють, що на набережній все буде відновлено, однак за прогнозами синоптиків, ураган вируватиме на півострові до 24 січня. Також прогнозують сильний мокрий сніг та вітер. Водіїв просять не вирушати у дорогу, а перечекати стихію в будинку.

У Криму пронісся сильний ураган (фото: Крим. Реалії)

Як повідомляє видання "Крим.Реалії", через сильний вітер в одному з районів міста дерево впало на подвір'ї дитячого садка, цю проблему ще не вирішили.

У зв'язку з негодою у найближчу добу в місті будуть працювати 10 одиниць спеціальної дорожньої техніки, її кількість можуть збільшити до 15.

У Криму пронісся сильний ураган (фото: Крим. Реалії)

Нагадаємо, що потужний ураган в Криму був у Криму не так давно, а саме в листопаді 2019 року. Тоді через бурхливу стихію без світла залишилися 82 населених пункти. У Керчі, Джанкої, Новоросійську був введений режим надзвичайної ситуації. Пориви вітру досягали 37 метрів в секунду.

Тоді триметрові хвилі затоплювали набережну Керчі, вітер виривав дерева з корінням.

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