Потужний величезний антициклон: Діденко прогнозує різку зміну погоди

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро сильно зміниться, прогнозує синоптик Наталка Діденко

Погода в Україні принесе величезний потужний антициклон в найближчі кілька днів. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 6, 7 і 8 листопада в країні буде суха погода з досить високою, як для листопада, температурою.

Таку думку висловила синоптик на своїй сторінці в Faceook.

Що ж стосується завтрашньої ситуації, то в західних і північних областях висока ймовірність дощів.

"На решті території України істотні опади у четвер - навряд чи. А ось туманів вистачить усім, водії - обережно! Видимість буде погіршуватися до 200-400 метрів, а в низинах і до 50-100 метрів", - попередила синоптик.

Що стосується температури повітря в четвер, то в зоні атмосферного фронту (Захід і Північ) буде прохолодно - від +6 до +11. В Центрі +8+12 тепла, на Сході від +10 до +14-ти, а в південному регіоні +12+15 градусів.

"У Києві 5-го листопада атмосферний фронт принесе дощову хмарну погоду. Протягом дня температура повітря становитиме близько +9 градусів", - прогнозує Діденко.

Погода в Україні 5 листопада (фото: facebook.com/tala.didenko)

Відзначимо, що раніше синоптик також попередила, що скоро в Україні прийде досить відчутне похолодання. Його варто чекати вже на наступному тижні, ймовірні навіть перші серйозні заморозки.

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