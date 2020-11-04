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Мощный огромный антициклон: Диденко прогнозирует резкую смену погоды

Среда 04 ноября 2020 13:40
Мощный огромный антициклон: Диденко прогнозирует резкую смену погоды
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро сильно изменится, прогнозирует синоптик Наталка Диденко

Погода в Украине принесет мощный огромный антициклон в ближайшие несколько дней. Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 6, 7 и 8 ноября в стране будет сухая погода с довольно высокой, как для ноября, температурой.

Такое мнение выразила синоптик на своей странице в Faceook.

Что же касается завтрашней ситуации, то в западных и северных областях высока вероятность дождей.

"На остальной территории Украины существенные осадки в четверг - вряд ли. А вот туманов хватит всем, водители - осторожно! Видимость будет ухудшаться до 200-400 метров, а в низинах и до 50-100 метров", - предупредила синоптик.

Что касается температуры воздуха в четверг, то в зоне атмосферного фронта (Запад и Север) будет прохладно - от +6 до +11. В Центре +8+12 тепла, на Востоке от +10 до +14-ти, а в южном регионе +12+15 градусов.

"В Киеве 5-го ноября атмосферный фронт принесет дождливую облачную погоду. В течение дня температура воздуха составит около +9 градусов", - прогнозирует Диденко.

Мощный огромный антициклон: Диденко прогнозирует резкую смену погоды

Погода в Украине 5 ноября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Отметим, что ранее синоптик также предупредила, что скоро в Украине придет довольно ощутимое похолодание. Его стоит ждать уже на следующей неделе, вероятны даже первые серьезные заморозки.

Также метеорологи рассказали, какой будет в Киеве зима в сезоне 2020-2021 года.

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Новости Украины Жизнь Наталка ДиденкоПогода

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