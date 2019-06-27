Потужний метеоудар накриє Землю: українцям зробили важливе попередження

Сильна магнітна буря накриє Землю в п'ятницю, 28 червня, що в поєднанні з різкою зміною погоди, може істотно погіршити самопочуття українців. Наближення сильного геомагнітного удару метеозалежні люди зможуть відчути вже в четвер, 27 червня, пише УНІАН.

Магнітна буря принесе з собою головні болі, слабкість, сонливість і зниження працездатності. Також може з'явитися дратівливість, неуважність, апатія, стрибки тиску та погіршення самопочуття без видимих на те причин.

Для того, щоб уберегтися від впливу магнітної бурі, лікарі рекомендують заздалегідь підготуватися:

Відмовитися від шкідливої їжі, не переїдати, додати в раціон овочі, фрукти, біле м'ясо, рибу.

Каву замінити на м'ятний чай і пити побільше води.

Не пити алкоголь напередодні магнітної бурі і під час.

Не перенапружуватися на роботі, а всі складні завдання, по можливості, відкласти на потім.

Стежити за режимом дня і обов'язково висипатися.

Для тих, у кого є хронічні захворювання – проконсультуватися з лікарем і тримати під руками необхідні ліки.

Здійснювати піші прогулянки і більше часу перебувати на свіжому повітрі.

Перед сном постаратися не користуватися гаджетами.

Відмовитися в дні магнітних бурь від далеких поїздок.

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