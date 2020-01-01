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В Австралії у новорічну ніч зібрали мільйон доларів для допомоги потерпілим від пожеж

Новини » Суспільство     01.01.2020 - 03:17
В Австралії у новорічну ніч зібрали мільйон доларів для допомоги потерпілим від пожеж
Фото: пожежі в Австралії (gismeteo.ua)

Кошти збирали під час святкувань в Сіднеї

Під час святкування приходу нового року в столиці Австралії Сіднеї зібрали мільйон доларів для громад, що потерпіли від лісових пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Мерія вирішила провести традиційні новорічні феєрверки, попри заклики цього року утриматись від святкувань з огляду на нищівні пожежі, що спустошують великі регіони країни.

Під час святкувань у Сіднеї вдалось зібрати мільйон доларів для громад, що потерпіли від пожеж. Над мостом під час феєрверків було розміщено заклик робити пожертви на користь потерпілих від пожеж.

Раніше повідомлялося, що лісові пожежі, які досі тривають в Австралії, майже повністю знищили містечко в 120 км від Сіднея.

Лісові пожежі в Австралії вирують з вересня, а в результаті дії стихії загинули шість осіб. У Новому Південному Уельсі вирує близько 100 лісових пожеж, з яких лише половина була взята під контроль. Крім цього, в регіоні спостерігається рекордна спека - в деяких частинах штату синоптики прогнозують температуру до +45 градусів тепла, в Сіднеї - +46 градусів.

РБК-Україна писало, що влада Австралії, слідом за самим густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввела надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї.

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