ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Австралії оголосили надзвичайний стан через тривалі лісові пожежі

Новини » В світі     19.12.2019 - 08:35
В Австралії оголосили надзвичайний стан через тривалі лісові пожежі
Фото: пожежі в Австралії (gismeteo.ua)

Лісові пожежі вирують з вересня

Влада Австралії, слідом за самим густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввела надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначимо, лісові пожежі в Австралії вирують з вересня, а в результаті дії стихії загинули шість осіб.

Режим НП введено на тижневий термін. У Новому Південному Уельсі вирує близько 100 лісових пожеж, з яких лише половина була взята під контроль

Крім цього, в регіоні спостерігається рекордна спека - в деяких частинах штату синоптики прогнозують температуру до +45 градусів тепла, в Сіднеї - +46 градусів.

"Фахівці побоюються, що вітер, швидкість якого досягає 100 кілометрів на годину, буде сприяти подальшому поширенню лісових пожеж в околицях міста", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що через отруйні випаровування в останні тижні в лікарнях спостерігається збільшення числа пацієнтів з проблемами в дихальних шляхах. Лікарі називають ситуацію "надзвичайною в галузі охорони здоров'я".

Нагадаємо, в останній раз надзвичайний стан було оголошено в Новому Південному Уельсі у 2013 році, коли на захід від Сіднея сталися сильні пожежі.

Також РБК-Україна писало, що австралійська поліція Австралії виявила і вилучила рекордну партію наркотиків вагою понад півтори тонни та загальною вартістю 820 мільйонів доларів, яка була захована у стереосистемах.

В Австралії оголосили режим НС через лісові пожежі В Австралії виявили понад півтори тони наркотиків
Новини України Австралиянадзвичайний стан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся