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Потужні грози і шквали накриють половину країни: які регіони постраждають

Неділя 09 серпня 2020 20:12
Потужні грози і шквали накриють половину країни: які регіони постраждають
Погода в Україні 10 серпня буде з грозами і зливами (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Синоптики попереджають, що в понеділок грози накриють західні і північні регіони

Погода в Україні 10 серпня буде грозовий і дощовою для жителів північних і західних областей. Тим, хто в понеділок буде на сході та півдні країни не доведеться очікувати опадів, однак циклон знизить температуру повітря в цих областях до +25 ... +30 градусів.

Як повідомляється в оновленому прогнозі на сайті Українського гідрометцентру, грозові зливи очікуються в усій західній Україні, на півночі та в деяких центральних областях, а також в Сумській області. При цьому погіршення погоди призведе до зниження температури повітря до +25 ... +27 градусів.

У решті регіонів сонце буде підпікати до +25 ... +30 градусів. При цьому найтепліше буде традиційно в приморських областях.

В областях, де не очікується опадів, буде ясна погода з мінливою хмарністю.

Потужні грози і шквали накриють половину країни: які регіони постраждають

Погода в Україні 10 серпня буде з грозами та зливами (карта: meteo.gov.ua)

Також метеорологи попередили про те, що 9 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що раніше українцям розповіли, коли сонце і спека витіснять холодні дощі.

Також ми писали, що синоптики розповіли українцям про погоду в серпні.

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