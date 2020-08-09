Мощные грозы и шквалы накроют половину страны: какие регионы пострадают

Погода в Украине 10 августа будет с грозами и ливнями (иллюстративное фото: canva.com)

Синоптики предупреждают, что в понедельник грозы накроют западные и северные регионы

Погода в Украине 10 августа будет грозовой и дождливой для жителей северных и западных областей. Тем, кто в понедельник будет на востоке и юге страны не придется ожидать осадков, однако циклон снизит температуру воздуха в этих областях до +25… +30 градусов.

Как сообщается в обновленном прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра, грозовые ливни ожидаются во всей западной Украине, на севере и в некоторых центральных областях, а также в Сумской области. При этом ухудшение погоды приведет к снижению температуры воздуха до +25… +27 градусов.

В остальных регионах солнце будет подпекать до +25… +30 градусов. При этом теплее всего будет традиционно в приморских областях.

В областях, где не ожидается осадков, будет ясная погода с переменной облачностью.

Погода в Украине 10 августа будет с грозами и ливнями (карта: meteo.gov.ua)

Также метеорологи предупредили о том, что 10 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что ранее украинцам рассказали, когда солнце и жара вытеснят холодные дожди.

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