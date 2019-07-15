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Потужні грозові зливи: синоптики дали прогноз на понеділок

STYLERЖиття    15.07.2019 - 07:15
Потужні грозові зливи: синоптики дали прогноз на понеділок
Прогноз погоди на 15 липня синоптики прогнозують грози і дощі (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують грози в перший день тижня

Погода в Україні 15 липня буде прохолодною і дощовою. Рівень тепла досягне +22... +27 градусів в середньому. При цьому очікуються сильні грози. Похолодання очікується переважно в західних областях нашої країни. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Рівень тепла в 15 липня підніметься до позначки +22... +27 градусів тепла у середньому. При цьому у зв'язку з грозою в західних областях температура знизиться до +19... +23 градуси. У південних та східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +23... +27 градусів. У нічний час термометри опустяться до +9... +17 градусів.

Потужні грозові зливи: синоптики дали прогноз на понеділок

Прогноз погоди на 15 липня синоптики прогнозують грози і дощі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Потужні грозові зливи: синоптики дали прогноз на понеділокПотужні грозові зливи: синоптики дали прогноз на понеділок

Прогноз погоди на 15 липня синоптики прогнозують грози і дощі (скріншот: meteo.gov.ua)

"14-15 липня у Черкаській, більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попереджає Укргідрометцентр.

Слід зазначити, що згідно з народним прогнозом, якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки - осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.

Нагадаємо, що синоптики попередили про сильні дощі в Україні.

Раніше повідомлялося, що у Франції був побитий абсолютний температурний рекорд.

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