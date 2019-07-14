ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про сильні дощі в Україні

Новини » Суспільство    14.07.2019 - 16:20
Синоптики попередили про сильні дощі в Україні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі

Погода в Україні завтра, 15 липня, буде дощовою майже у всіх областях, температура вдень очікується до +28. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що завтра у північних, більшості західних та центральних областей, вдень також місцями у південній частині короткочасні дощі, місцями грози, в північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території південно-східний, 5-10 м / с, під час гроз окремі пориви 15-20 м / с.

Температура вночі до +15 градусів, на узбережжі морів до +18, вдень у західних, північних та Вінницькій областях від +19 до +24, на решті території до +28; на високогір'ї Карпат вночі до +11, вдень до +14.

Нагадаємо, погода в Україні 15-16 липня значно погіршиться, в більшості областей очікуються дощі та грози.

Раніше в Укргідрометцентрі попередили про дощовій погоді в деяких областях у неділю, 14 липня. За даними синоптиків, короткочасні дощі, а місцями з грозами очікуються вдень у західних, північних та центральних областях. Температура вночі від +9 до +14 градусів, вдень до +25.

На Київ насувається гроза З понеділка Україну накриють дощі та грози
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся