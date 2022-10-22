Морозы до -25 и первый снег уже осенью: синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023

До холодов украинцы порадуются еще одному "бабьем лету"

Как рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида, с 22-23 октября в Украину после периода похолодания вернется тепло.

То есть украинцам еще стоит ждать одно "бабье лето"

Когда в Украине выпадет первый снег

По словам синоптика, не исключено, что уже в ноябре падает первый снег. Вероятность – велика, но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не будет лежать.

А вот до конца октября снега в Украине не будет. Конечно, кроме Карпат, где первый снег начал падать уже в сентябре.

Где будут сильные морозы

Николай Кульбида говорит, что, исходя из погоды зимой в предыдущие сезоны, суровой холодрыги в Украине и в этом году не будет. Конечно, вероятность кратковременных похолоданий есть.

"Возможны очень кратковременные периоды с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на Востоке. Такая вероятность есть. Но эти морозы будут кратковременны, они не задержатся долго", - говорит эксперт.

В целом же температурный режим зимой будет несколько выше нормы.

По данным синоптиков Gismeteo, первый снег и даже дневные морозы вероятны уже в последней декаде ноября. До этого времени суровых холодов не ожидается.

Скриншот: Прогноз погоды в Киеве на месяц (gismeteo.ua)