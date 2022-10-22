Морозы до -25 и первый снег уже осенью: синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023

Погода в Украине зимой 2022-2023 беспокоит украинцев, как никогда раньше. Ведь мы тревожимся из-за сбоев в энергетической системе и думаем, не придется ли мерзнуть в этом сезоне.
Когда выпадет первый снег и где ждать сильных морозов – читайте ниже в материале Styler.
Как рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида, с 22-23 октября в Украину после периода похолодания вернется тепло.
То есть украинцам еще стоит ждать одно "бабье лето"
По словам синоптика, не исключено, что уже в ноябре падает первый снег. Вероятность – велика, но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не будет лежать.
А вот до конца октября снега в Украине не будет. Конечно, кроме Карпат, где первый снег начал падать уже в сентябре.
Николай Кульбида говорит, что, исходя из погоды зимой в предыдущие сезоны, суровой холодрыги в Украине и в этом году не будет. Конечно, вероятность кратковременных похолоданий есть.
"Возможны очень кратковременные периоды с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на Востоке. Такая вероятность есть. Но эти морозы будут кратковременны, они не задержатся долго", - говорит эксперт.
В целом же температурный режим зимой будет несколько выше нормы.
По данным синоптиков Gismeteo, первый снег и даже дневные морозы вероятны уже в последней декаде ноября. До этого времени суровых холодов не ожидается.
Скриншот: Прогноз погоды в Киеве на месяц (gismeteo.ua)
Напомним, что 20 октября в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры до -8 градусов.
Также читайте, когда в Украине нужно переводить часы на зимнее время.