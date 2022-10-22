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Морози до -25 і перший сніг вже восени: синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023

Фото: Якою буде зима в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні взимку 2022-2023 турбує українців, як ніколи раніше. Адже ми непокоїмося через збої в енергетичній системі і думаємо, чи не доведеться мерзнути цього сезону.

Коли випаде перший сніг і де чекати сильних морозів - читайте нижче в матеріалі Styler.

До холодів українці порадуються ще одному "бабиному літу"

Як розповів очільник Укргідрометцентру Микола Кульбіда, з 22-23 жовтня в Україну після періоду похолодання повернеться тепло.

Тобто українцям ще варто чекати на одне "бабине літо"

Коли в Україні випаде перший сніг

За словами синоптика, не виключено, що вже в листопаді падатиме перший сніг. Ймовірність - велика, але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не буде лежати.

А от до кінця жовтня снігу в Україні не буде. Звісно, крім Карпат, де перший сніг почав падати вже у вересні.

Де будуть сильні морози

Микола Кульбіда говорить, що виходячи із погоди взимку в попередні сезони, суворої холоднечі в Україні й цього року не буде. Звісно, ймовірність короткочасних похолодань є.

"Можливі дуже короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході та -25 градусів на Сході. Така ймовірність є. Але ці морози будуть короткочасні, вони не затримаються на довго", - каже експерт.

Загалом же температурний режим взимку буде дещо вищий за норму.

За даними синоптиків Gismeteo, перший сніг і навіть денні морози ймовірні вже в останній декаді листопада. До цього часу суворих холодів не очікується.

Скріншот: Прогноз погоди в Києві на місяць (gismeteo.ua)

Нагадаємо, що 20 жовтня у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури до -8 градусів.

Також читайте, коли в Україні треба переводити годинники на зимовий час.

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