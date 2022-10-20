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В Карпатах ударил сильный мороз: что известно

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Украина, Четверг 20 октября 2022 14:51
В Карпатах ударил сильный мороз: что известно Фото: в Карпатах ударил сильный мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 10:30, 20.10.2022 г. на Поп Иван Черногорский ясно. Ветер южный 4-5 м/с. Температура воздуха -8°С", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала на новой неделе погодные качели. Она не исключила, что если в начале недели будет солнечно и без осадков, то в среду-четверг следует ожидать дожди, существенное похолодание и снег.

Также РБК-Украина давало полный прогноз на октябрь.

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