Украина перейдет на зимнее время в воскресенье: куда крутить стрелки

Украина готовится к переходу на зимнее время, который традиционно проходит в последнее воскресенье октября.

Куда и когда крутить стрелки, зачем это делать и как не испортить здоровье – читайте в материале Styler ниже.

Куда и когда переведем время в воскресенье

Перевести стрелки часов следует на час назад в ночь с 29 на 30 октября. Это следует сделать в 4 утра. Впрочем, можно и перед отходом ко сну перевести часы, чтобы утром спросонья не было "сюрпризов".

Современные гаджеты переводят часы автоматически, но стрелковые часы нужно будет покрутить. Если вы предпочитаете ориентироваться во времени по "олдовым" приборам, не забудьте это сделать, чтобы не прийти на работу (встречу, прогулку) раньше на час.

И хорошая новость для любящих поспать: в последнее воскресенье октября это можно делать на час дольше. Если же ваши биологические часы разбудят вас как обычно, потратьте это время на пользу и начните уже наконец бегать по утрам!

Хотя поспать нам удастся дольше, но темнеть теперь будет раньше. Итак, скоро настанет то время, когда "на работу по-темному и домой по-темному".

Зачем мы продолжаем переводить время?

Переводить время дважды в год (в октябре и марте) в Украине начали в 1981 году. А законодательно это было утверждено только в 1996 году.

"Пионером" введения летнего времени стала Германия. Во время Первой мировой войны, 30 апреля 1916 года здесь передвинули стрелки часов в час вперед, а 1 октября 1916 года - на час назад. Вскоре такие же изменения ввела Великобритания, а затем и США с целью сбережения топлива, используемого для генерации электрического тока во время войны.

После определенного перерыва 1966 года Конгресс Соединенных Штатов принял Uniform Time Act, впервые введя летнее время в мирный период.

Сейчас такая экономия электроэнергии уже не столь экономически оправдана, как раньше, поэтому многие страны отказались от этой практики.

Фото: Перевод часов - устоявшаяся традиция (pixabay)

Как перевод часов влияет на наше здоровье

Смена времени нарушает привычные ритмы наших биологических часов, как это, например, происходит при перелетах и смене часовых поясов.

В частности, вызванный путешествиями стресс может повлечь за собой недосыпание, дезориентацию в пространстве и времени, а также потерю памяти. Симптомы могут длиться несколько дней. Что-то подобное случается и при переходе на зимнее время, хотя симптомы не так выражены, как, например, при перелете Киев – Лос-Анджелес.

Психическое здоровье тоже страдает от того, что световой день укорачивается, а из-за погодных условий люди больше времени проводят в помещении. В результате они получают мало света, что может приводить к ухудшению настроения, утомляемости, боли в мышцах, нарушению сна, депрессиям.

Что касается здоровья сердечно-сосудистой системы, то переход на зимнее время приводит даже к снижению частоты сердечных приступов. Однако при переводе на летнее время, напротив – частота инфарктов миокарда возрастает. А вот количество инсультов, как пишет Current Biology, увеличивается в первые несколько дней перевода часов как осенью, так и весной.

Как минимизировать стресс от перехода на зимнее время?

Постарайтесь заранее наладить сон, подстраивать его в новое время. Ложитесь спать раньше и раньше вставайте.

Сместите все свои физиологические и другие процессы на раннее время, раньше завтракайте, принимайте душ, то же касается ужина и подготовки ко сну.

Чтобы привыкнуть к продолжительности светового дня, отрегулируйте освещение дома: раньше закрывайте шторы, и открывайте их, как только проснетесь.

Откажитесь от алкоголя, меньше пейте кофе, а также не злоупотребляйте вредными продуктами питания.