ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Морозы до -25 и первый снег уже осенью: синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023

Новина українською →
Суббота 22 октября 2022 18:28
Морозы до -25 и первый снег уже осенью: синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023 Фото: Какой будет зима в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине зимой 2022-2023 беспокоит украинцев, как никогда раньше. Ведь мы тревожимся из-за сбоев в энергетической системе и думаем, не придется ли мерзнуть в этом сезоне.

Когда выпадет первый снег и где ждать сильных морозов – читайте ниже в материале Styler.

До холодов украинцы порадуются еще одному "бабьем лету"

Как рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида, с 22-23 октября в Украину после периода похолодания вернется тепло.

То есть украинцам еще стоит ждать одно "бабье лето"

Когда в Украине выпадет первый снег

По словам синоптика, не исключено, что уже в ноябре падает первый снег. Вероятность – велика, но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не будет лежать.

А вот до конца октября снега в Украине не будет. Конечно, кроме Карпат, где первый снег начал падать уже в сентябре.

Где будут сильные морозы

Николай Кульбида говорит, что, исходя из погоды зимой в предыдущие сезоны, суровой холодрыги в Украине и в этом году не будет. Конечно, вероятность кратковременных похолоданий есть.

"Возможны очень кратковременные периоды с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на Востоке. Такая вероятность есть. Но эти морозы будут кратковременны, они не задержатся долго", - говорит эксперт.

В целом же температурный режим зимой будет несколько выше нормы.

По данным синоптиков Gismeteo, первый снег и даже дневные морозы вероятны уже в последней декаде ноября. До этого времени суровых холодов не ожидается.

Морозы до -25 и первый снег уже осенью: синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023

Скриншот: Прогноз погоды в Киеве на месяц (gismeteo.ua)

Напомним, что 20 октября в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры до -8 градусов.

Также читайте, когда в Украине нужно переводить часы на зимнее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода