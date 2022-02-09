Цей смачний торт можна їсти без шкоди для фігури: рецепт правильних ласощів
Вічна жіноча проблема - як їсти солодке, і при цьому не гладшати - цілком вирішувана. Потрібно просто готувати правильні солодощі.
Рецептом дієтичного торта поділилася дієтолог Світлана Фус.
Для приготування вам знадобляться
- Вівсяні пластівці - 300 г ⠀
- Борошно пшеничне - 2 ст. л. ⠀
- Яйця - 3 шт. ⠀
- Банан - 2 шт. ⠀
- Масло рослинне - 4 ст. л. ⠀
- Цукор - 30 г ⠀
- Розпушувач - 1 ч. л. ⠀
- Ванільний цукор - 1 пакетик ⠀
- Апельсини - 3 шт. (2 в начинку, 1 для прикраси) ⠀
- Сир нежирний - 400 г ⠀
- Сметана 10% - 160 г ⠀
Покроковий рецепт приготування
Яйця збийте з ванільним цукром до білого кольору. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан і рослинну олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.⠀
Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ванільний цукор. Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Змастіть торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте апельсином. Смачного!
Рецепт дієтичного торта від Світлани Фус (фото: facebook.com/svetlanafus)
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