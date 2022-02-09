Цей смачний торт можна їсти без шкоди для фігури: рецепт правильних ласощів

Вічна жіноча проблема - як їсти солодке, і при цьому не гладшати - цілком вирішувана. Потрібно просто готувати правильні солодощі.

Для приготування вам знадобляться

Вівсяні пластівці - 300 г ⁣ ⁣ ⠀

Борошно пшеничне - 2 ст. л. ⁣ ⁣ ⠀

Яйця - 3 шт. ⁣ ⁣ ⠀

Банан - 2 шт. ⁣ ⁣ ⠀

Масло рослинне - 4 ст. л. ⁣ ⁣ ⠀

Цукор - 30 г ⁣ ⁣ ⠀

Розпушувач - 1 ч. л. ⁣ ⁣ ⠀

Ванільний цукор - 1 пакетик ⁣ ⁣ ⠀

Апельсини - 3 шт. (2 в начинку, 1 для прикраси) ⁣ ⁣ ⠀

Сир нежирний - 400 г ⁣ ⁣ ⠀

Сметана 10% - 160 г ⁣ ⁣ ⠀

Покроковий рецепт приготування

Яйця збийте з ванільним цукром до білого кольору. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан і рослинну олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.⁣⁣⠀

Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ванільний цукор. Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Змастіть торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте апельсином.⁣ ⁣Смачного!

Рецепт дієтичного торта від Світлани Фус (фото: facebook.com/svetlanafus)