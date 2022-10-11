Морковь по-корейски на зиму: простой рецепт остренькой закуски

Когда морковь изрядно уродила, стоит недолго, нужно заготовиться на зиму остренькой и ароматной закуской, которая в народе давно прижилась под названием "морковь по-корейски".

Рецепт мы подсмотрели на Дача. Сад і город.

Составляющие:

Морковь – 1 кг

Чеснок – 6-8 зубчиков

Масло растительное – 0,5 стакана

Сахар – 4 ст. л.

Соль – 3 ст. л.

Уксус 9% – 3 ст. л.

Специи – 2 ч. л. (обязательно присутствие кориандра и черного перца)

Острый перец

Такая морковь будет долго храниться в банках (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Пошаговое приготовление

Морковь очистить и натереть на терке для корейской моркови. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке. Перемешать морковь с чесноком и со специями.

На дно простерилизованной банки положить небольшой кусочек острого перца и плотно заполнить банку морковью.

Β банку залить кипяток и выдержать 10 минут. Слить воду из моркови, отлить пол стакана, добавить растительное масло, соль, сахар, после закипания уксус.

Разлить маринад по банкам. Банки закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить морковь по-корейски в прохладном месте.