Как хранить лук, чтобы он не порос и не сгнил до весны
При правильном хранении лук может успешно долежать до весны, не заплесневеть и не сгнить. Но нужно учитывать ряд важных нюансов.
Об этом пишет Shuba.life
Правильно выберите лук
Выбирая лук в магазине или на рынке, проверьте его на наличие вмятин, пятен или плесени. Поврежденный лук не будет долго храниться.
Качественный лук должен иметь незначительный запах (без гнилостного аромата) и быть жестким.
Также нужно, чтобы лук был в кожуре. Если все сделать верно, он будет сохраняться недели и даже месяцы.
Как лучше хранить лук
Лук любит прохладные, сухие и темные места. Но если положить его в холодильник, он скорее всего станет мягким и быстро испортится, ведь в холодильнике слишком прохладно и влажно для овоща.
- Держите лук подальше от солнечных лучей, ведь он может реагировать прорастанием на свет.
- В полиэтиленовом пакете на луке может образовываться плесень.
- Лучше всего подойдут перфорированные или сетчатые контейнеры для лучшей циркуляции воздуха.
- Если планируете употребить лук через несколько дней, положите его в кухонный шкаф.
- Если хотите сохранить подольше – выберите темное прохладное место, например подвал. Положите овощи в перфорированный пластиковый контейнер или корзину из сетки.
Альтернативным способом хранения может быть замораживание уже нарезанного лука. Положите его порционно в пакты для глубокой заморозки.
Ранее мы писали о посевном календаре в октябре 2022 года.
Отметим, что цена на лук в этом году в 4,5 раза выше, чем в прошлом году.