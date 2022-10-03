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Как хранить лук, чтобы он не порос и не сгнил до весны

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Понедельник 03 октября 2022 10:00
Как хранить лук, чтобы он не порос и не сгнил до весны Фото: Как правильно хранить лук (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

При правильном хранении лук может успешно долежать до весны, не заплесневеть и не сгнить. Но нужно учитывать ряд важных нюансов.

Об этом пишет Shuba.life

Правильно выберите лук

Выбирая лук в магазине или на рынке, проверьте его на наличие вмятин, пятен или плесени. Поврежденный лук не будет долго храниться.

Качественный лук должен иметь незначительный запах (без гнилостного аромата) и быть жестким.

Также нужно, чтобы лук был в кожуре. Если все сделать верно, он будет сохраняться недели и даже месяцы.

Как лучше хранить лук

Лук любит прохладные, сухие и темные места. Но если положить его в холодильник, он скорее всего станет мягким и быстро испортится, ведь в холодильнике слишком прохладно и влажно для овоща.

  • Держите лук подальше от солнечных лучей, ведь он может реагировать прорастанием на свет.
  • В полиэтиленовом пакете на луке может образовываться плесень.
  • Лучше всего подойдут перфорированные или сетчатые контейнеры для лучшей циркуляции воздуха.
  • Если планируете употребить лук через несколько дней, положите его в кухонный шкаф.
  • Если хотите сохранить подольше – выберите темное прохладное место, например подвал. Положите овощи в перфорированный пластиковый контейнер или корзину из сетки.

Альтернативным способом хранения может быть замораживание уже нарезанного лука. Положите его порционно в пакты для глубокой заморозки.

Ранее мы писали о посевном календаре в октябре 2022 года.

Отметим, что цена на лук в этом году в 4,5 раза выше, чем в прошлом году.

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