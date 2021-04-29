Моргенштерн більше не приїде в Україну: він ниє і матюкається

Рішення в Міністерстві прийняли за поданням спецслужби.

Примітно, що нещодавно Моргенштерн анонсував на початок літа гастролі в українських містах, оголосивши про плани виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі. Втім, пізніше 23-річний музикант зізнався, йому стало страшно їхати до України.

Тепер же Моргенштерну взагалі вже не варто переживати - шоу в Україні йому проводити заборонили.

Моргенштерн відреагував на заборону виступати в Україні

Російський музикант після свого внесення до "чорного списку" українського Мінкульту зробив досить емоційну та дивну заяву, не підбираючи виразів. У своєму Instagram у stories репер запевняє, що обожнює Україну, знову розповідає про "братні народи", називає українських шанувальників "найбожевільнішими", українок - "найсексуальнішими су**ами".

"Сподіваюся, дядьки в піджаках одумаються і ми з вами розіб'ємо стадіон. На**й політику", - йдеться в публікації Моргенштерна.

Моргенштерн відреагував на заборону виступати в Україні (фото: скрін поста instagram.com/morgen shtern)

Додамо, що в мережі Моргенштерн також анонсував вихід картини під назвою "Кошмари музикантів" - в короткометражках в жанрі хоррор разом з ним знявся, в тому числі, відомий український співак Іван Дорн, який також деякий час тому відзначився висловлюванням про росіян як про "братський народ", через що артист піддався різкій критиці з боку шанувальників.

У яких скандалах замішаний Моргенштерн

У 2019 році репер відвідав Одесу, де виступив у Клубі Palladium під час офіційно оголошеної жалоби за жертвами пожежі 4 грудня. Зі сцени Моргенштерн назвав скорботу українців "гове**ою показухою і закликав влаштувати "день крику".

Відео: Моргенштерн назвав пожежу в Одесі показухою (відео: facebook.com/odessahello)

Незабаром після таких заяв російського репера в Одесі активісти розгромили клуб, в якому той виступав.

Додамо, що в одному зі своїх інтерв'ю журналісту Юрію Дудю Алішер Моргенштерн заявив, що Володимир Путін просто "красень" і "топова фігура", та й взагалі бути Путіним - це "дуже круто".