У Києві вуличний музикант співав пісні Моргенштерна: сильно про це пошкодував (відео)

Колаж РБК-Україна: в Києві активісти побили вуличного музиканта за російські пісні

У центрі Києва на Хрещатику вуличний музикант вирішив співати пісні російського репера Моргенштерна. Це не сподобалося місцевим активістам, вони напали на хлопця і заборонили йому виконувати треки даного виконавця.

Відео виступу музиканта і його спілкування з активістами опублікував Telegram-канал "Харків 1654".

На відео видно, що група молодиків пригрозила музиканту відрізати палець на нозі за повторне виконання пісень Моргенштерна. За даними Telegram-каналу, музиканта звуть Денис, і він приїхав у Київ з Харкова. "Пам'ятайте Денчіка, який виступав на Холодній Горі і збирав гроші на зуби? Поїхав у Київ підзаробити, а на нього місцеві активісти напали і заборонили співати пісні Моргенштерна", - йдеться в повідомленні. Варто зазначити, що Моргенштерн в Україні не заборонений. Влітку він збирається дати концерти в нашій країні.