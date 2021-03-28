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У Києві вуличний музикант співав пісні Моргенштерна: сильно про це пошкодував (відео)

Новость на русском → Київ, Неділя 28 березня 2021 16:36
У Києві вуличний музикант співав пісні Моргенштерна: сильно про це пошкодував (відео) Колаж РБК-Україна: в Києві активісти побили вуличного музиканта за російські пісні
Автор: Styler

У центрі Києва на Хрещатику вуличний музикант вирішив співати пісні російського репера Моргенштерна. Це не сподобалося місцевим активістам, вони напали на хлопця і заборонили йому виконувати треки даного виконавця.

Відео виступу музиканта і його спілкування з активістами опублікував Telegram-канал "Харків 1654".

На відео видно, що група молодиків пригрозила музиканту відрізати палець на нозі за повторне виконання пісень Моргенштерна.

За даними Telegram-каналу, музиканта звуть Денис, і він приїхав у Київ з Харкова.

"Пам'ятайте Денчіка, який виступав на Холодній Горі і збирав гроші на зуби? Поїхав у Київ підзаробити, а на нього місцеві активісти напали і заборонили співати пісні Моргенштерна", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Моргенштерн в Україні не заборонений. Влітку він збирається дати концерти в нашій країні.

Нагадаємо, у Львові п'яні музиканти горланили пісні російською мовою в центрі міста. Спочатку до музикантів підійшла дівчина, вона і попросила співака "не висловлюватися мовою агресора" в громадському місці.

При цьому все, що відбувається вона знімала на відео і опублікувала в соцмережі. Через кілька годин на музикантів напали, їх побили і зламали музичний інструмент. Вуличний співак заявив, що має право співати російською мовою.

Після інциденту стало відомо, що побитий за російські пісні музикант виявився онуком народного артиста.

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