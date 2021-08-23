Monobank зробив важливу заяву про тарифи і правила: що змінилося для українців

Monobank зробив важливу заяву для українців. Вона стосується умов і правил користування мобільним банком, а також тарифів на послуги.

Що саме змінилося у Monobank і коли ці зміни набули чинності - читайте у нашому матеріалі нижче.

"Ми постійно розширюємо сервіси банківських послуг, тому умови та правила й тарифи теж оновлюються", - йдеться у повідомленні Monobank, яке було розіслане клієнтам нещодавно.

Список ключових змін

Як розповіли представники банкінгу, відтепер клієнтам варто звернути увагу на те, що:

після досягнення 14 років Дитячу картку можна обміняти на Чорну

платежі, що надійшли у гривні з реквізитами валютної картки, будуть зараховуватися на кредитну картку в гривні

випуск і перевипуск пластикових валютних карток відтепер безкоштовні (оплата тільки за доставку Новою поштою).

Зауважимо, що, наприклад, поповнення мобільного через додаток Monobank є безкоштовним, але якщо за місяць було здійснено більше 50 платежів або на суму 10 000 грн – доведеться сплатити 3 грн за платіж.

Також додамо, що наразі депозит IRON (який пропонувався 28 лютого 2021 року) клієнтам Monobank не пропонується.

Ще трохи раніше Monobank знизив річну ставку по "Покупці частинами".

Також з'явилася можливість поповнення рахунку ФОП через термінальні мережі та каси банків без комісії.

Крім того, було змінено тарифи за вихідними SWIFT-платежами.

Нові тарифи Monobank з 20 серпня 2021 року