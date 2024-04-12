Монеты Древнего Рима и старопечатную книгу пытались незаконно вывезти из Украины (фото)

На пункте пропуска с Молдовой украинские пограничники и таможенники изъяли у двух мужчин около сотни монет Древнего Рима и старопечатную книгу на польском языке. Все предметы были направлены на экспертизу, чтобы подтвердить их культурную ценность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию Государственной пограничной службы Украины.

Что известно об инциденте

В пункте пропуска "Могилев-Подольский", что на границе с Молдовой, пограничники совместно с таможенниками предотвратили попытку незаконного вывоза из страны предметов, вероятно, представляющих культурную и историческую ценность.

Обзорная группа в салоне автомобиля 29-летнего гражданина Молдовы нашла 98 монет Древнего Рима - денарии, которым может быть больше 2000 лет. Мужчина отказался дать объяснение, откуда эти монеты и как ему достались.

Уже у другого мужчины - 63-летнего украинца изъяли старинную книгу "Сборник молитв и песен" на польском языке, опубликованную в 1896 году в Перемышле. Злоумышленник пытался ее незаконно вывезти за границу через этот же пропускной пункт.

Предметы изъяли и направили на экспертизу (фото: Государственная пограничная служба Украины)

Какое наказание грозит мужчинам

Таможенники направили обнаруженные предметы на экспертизу. Она должна установить, обладают ли эти вещи культурной или исторической ценностью. Если их ценность подтвердится, мужчинам грозит уголовная ответственность. Наказание за такое нарушение предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Добавим, что для вывоза предметов ценности за пределы Украины граждане должны предоставить таможенникам специальный разрешительный документ. У правонарушителей его не было.