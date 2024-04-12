Монети Стародавнього Риму та іншомовний стародрук намагались незаконно вивезти з України (фото)

На пункті пропуску із Молдовою українські прикордонники і митники вилучили у двох чоловіків майже сотню монет Стародавнього Риму і стародрук польською мовою. Усі предмети направили на експертизу, аби підтвердити їхню культурну цінність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Державної прикордонної служби України.

Що відомо про інцидент

У пункті пропуску "Могилів-Подільський", що на кордоні з Молдовою, прикордонники спільно з митниками запобігли спробі незаконного вивезення з країни предметів, що ймовірно, становлять культурну та історичну цінність.

Оглядова група у салоні автомобіля 29-річного громадянина Молдови знайшла 98 монет Стародавнього Риму - денарії, яким може бути понад 2000 років. Чоловік відмовився надати пояснення, звідки ці монети і як йому дісталися.

Уже в іншого чоловіка - 63-річного українця вилучили старовинну книгу "Збірку молитов та пісень" польською мовою, надруковану у 1896 році у Перемишлі. Зловмисник намагався її незаконно вивезти у Молдову також через цей же пропускний пункт.

Речі вилучили і направили на експертизу (фото: Державна прикордонна служба України)

Яке покарання загрожує чоловікам

Митники направили виявлені предмети на експертизу. Вона має встановити, чи мають ці речі культурну або історичну цінність. Якщо їхня цінність підтвердиться, то чоловікам загрожує кримінальна відповідальність. Покарання за таке порушення передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Додамо також, що для вивезення предметів цінності за межі України громадяни мають надати митникам спеціальний дозвільний документ. У правопорушників його не було.