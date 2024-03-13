Являются культурной и исторической ценностью. Периодику почти 100-летней давности хотели вывезти из Украины

Киевские таможенники задержали коллекцию печатных изданий конца 20-х - начала 40-х годов ХХ века, которую незаконно пытались отправить в Китай. Эта периодика имеет культурную, историческую, художественную и научную ценность. Некоторые экземпляры, по всей вероятности, принадлежат фондам Национальной библиотеки им. В. Вернадского.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киевской таможни в Facebook .

Что известно об изъятой периодике

Киевские таможенники предотвратили незаконное перемещение за границу в международном почтовом отправлении коллекции журналов "Советское фото" и справочников фотографа, которые, по заключению экспертов, имеют культурную, историческую, художественную и научную ценность. Напечатана эта периодика в 1929-1941 годах.

Посылка с этой периодикой направлялась из Винницкой области в Китай. После извлечения журналы направили на экспертизу в Национальный музей истории Украины для определения их ценности.

Экспертиза подтвердила, что сборник этих материалов имеет признаки коллекции. В нее вошли подшивка журналов "Советское фото" 1938-1941 годов, отдельно - 21 журнал "Советское фото" этого же периода и два календаря-справочника фотографа на 1929-1931 годы.

Ценная периодика (фото: Facebook/Киевская таможня)

Эта периодика ценна для исследователей фотоискусства

"Эти календари-справочники - одни из первых специализированных советских изданий, посвященных разным аспектам фотографического дела. Издание же "Советское фото" можно считать уникальным свидетельством как общей советской, так и украинской советской истории. Информация, содержащаяся на страницах издания, ценна для исследователей истории фотоискусства, развития приемов и средств фоторепортажа", - говорится в сообщении.

Часть текстового материала и фотоиллюстрации в журналах полностью отражали все идеологические устои советского тоталитарного государства. Так что издание является ценным историческим источником для исследователей советской повседневности и особенностей советской тоталитарной пропаганды.

Ценная периодика (фото: Facebook/Киевская таможня)

Часть журналов принадлежала библиотеке Вернадского

"На многих экземплярах журнала есть отпечатки штампов, свидетельствующих об их принадлежности к Государственной публичной библиотеке УССР (современная Национальная библиотека Украины им. В.Вернадского). Сохраненные штампы и инвентарные номера не содержат пометок о погашении, то есть вероятно они не были изъяты из учетной документации библиотеки", - говорят таможенники.

Также отмечается, что один из экземпляров имеет штамп, который может свидетельствовать о его принадлежности выдающемуся украинскому ученому, академику А. Богомольцу, который придает этому экземпляру мемориальное значение.

Напомним, что для вывоза культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство. Такой документ отправитель таможенникам не предоставил. Против него был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Культурные ценности изъяли, а материалы дела направят в суд.

Один экземпляр журнала, вероятно, принадлежал академику Александру Богомольцу (фото: Facebook/Киевская таможня)