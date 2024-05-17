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МОН обратилось к украинским вузам и колледжам с важным заявлением: что нужно знать поступающим

Пятница 17 мая 2024 14:00
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МОН обратилось к украинским вузам и колледжам с важным заявлением: что нужно знать поступающим Образовательная реформа в Украине касается каждого школьника и выпускника (фото: facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Ирина Костенко

Реформа системы образования в Украине продолжается. Недавно Министерство образования и науки обратилось к руководителям учреждений высшего и профессионального высшего образования с важной просьбой - обеспечить соблюдение языкового законодательства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о чем именно говорится в обращении министерства.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Освіта.UA", официальный сайт МОН.

Основное об обращении МОН

Недавно Министерство образования и науки Украины обратилось к руководству учреждений высшего и профессионального высшего образования с письмом насчет обеспечения соблюдения языкового законодательства.

Речь идет о том, что согласно отчету чиновников за 2023 год, на рассмотрение Уполномоченного по защите государственного языка поступило 96 обращений граждан, которые касались нарушений законодательства о государственном языке в вузах и колледжах.

Уточняется, что этот показатель:

  • является вдвое больше показателя предыдущего года
  • составляет 62% от всех обращений, касающихся учебных заведений

О какой "языковой" проблеме идет речь

Согласно информации МОН, сообщения о нарушениях касались в основном использования русского языка при преподавании учебных дисциплин и использовании учебных материалов.

При этом наибольшее количество подобных обращений относительно деятельности учебных заведений поступило:

  • из Киева (42)
  • из Харькова (9)
  • из Одессы (9)
  • из Днепра (6)

Что именно должны изменить вузы и колледжи

В письме МОН отмечается необходимость усиления институционального контроля за обеспечением выполнения требований законодательства по применению государственного языка в рамках образовательного процесса.

Исходя из этого, чиновники просят принять меры и обеспечить исполнение:

  • требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
  • рекомендаций Уполномоченного по защите государственного языка

Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила систему обучения в Украине.

Читайте также, что нужно знать о реформе профильного среднего образования в Украине и упрощении школьных программ.

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