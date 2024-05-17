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МОН звернулося до українських вишів і коледжів з важливою заявою: що потрібно знати вступникам

П'ятниця 17 травня 2024 14:00
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МОН звернулося до українських вишів і коледжів з важливою заявою: що потрібно знати вступникам Освітня реформа в Україні стосується кожного школяра й випускника (фото: facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Ірина Костенко

Реформа системи освіти в Україні триває. Нещодавно Міністерство освіти й науки звернулось до керівників закладів вищої та фахової передвищої освіти із важливим проханням - забезпечити дотримання мовного законодавства.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про саме що йдеться у зверненні міністерства.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Освіта.UA", офіційний сайт МОН.

Основне про звернення МОН

Нещодавно Міністерство освіти й науки України звернулось до керівництва закладів вищої та фахової передвищої освіти з листом щодо забезпечення дотримання мовного законодавства.

Йдеться про те, що, згідно зі звітом урядовців за 2023 рік, на розгляд Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 96 звернень громадян, які стосувалися порушень законодавства про державну мову у вишах і коледжах.

Уточнюється, що цей показник:

  • є вдвічі більшим за показник попереднього року
  • становить 62% від усіх звернень, які стосувалися закладів освіти

Про яку "мовну" проблему йдеться

Згідно з інформацією МОН, повідомлення про порушення стосувалися в основному використання російської мови під час викладання навчальних дисциплін та використання навчальних матеріалів.

При цьому найбільша кількість подібних звернень щодо діяльності закладів освіти надійшла:

  • з Києва (42)
  • з Харкова (9)
  • з Одеси (9)
  • з Дніпра (6)

Що саме мають змінити виші та коледжі

В листі МОН наголошується на необхідності посилення інституційного контролю за забезпеченням виконання вимог законодавства щодо застосування державної мови в межах освітнього процесу.

Виходячи з цього, урядовці просять вжити заходів та забезпечити виконання:

  • вимог закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
  • рекомендацій Уповноваженого із захисту державної мови

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як війна змінила систему навчання в Україні.

Читайте також, що потрібно знати про реформу профільної середньої освіти в Україні та спрощення шкільних програм.

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