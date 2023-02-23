НМТ 2023: стало известно, какие предметы будут обязательными

В 2023 году украинские абитуриенты будут сдавать экзамены в формате НМТ, среди которых обязательны математика и украинский язык. Третий предмет поступающий может выбрать самостоятельно.

Об этом сообщил министр науки и образования Сергей Шкарлет в своем Telegram -канале.

Какие предметы будут сдавать абитуриенты

"Учащиеся 11-х классов освобождаются от составления ГИА. Вступительное испытание для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ", - сообщил Шкарлет.

Он также добавил, что тест будет состоять из 3 предметов: два обязательных и один по выбору. Среди обязательных для составления - украинский язык и математика.

Третий предмет поступающий может выбрать из перечня:

история Украины

иностранный язык

биология

физика

химия

Как будет проходить вступление 2023 года

В тестах НМТ будут использованы задачи, разработанные для ВНО, поэтому и готовиться следует по соответствующей программе.

Украинский центр оценивания качества образования подготовит демонстрационные варианты каждого из блоков НМТ не позднее мая 2023 года. Все участники смогут с ними ознакомиться.

По количеству тестов будет 30 заданий по украинскому языку, 22 - по математике. Из истории Украины - 30, по иностранным языкам - 32, по физике - 20, по биологии и химии - по 30.

Для сдачи теста учащемуся будет отведено 180 минут, которые он может распределить самостоятельно.

На проведение самих тестирований планируется две сессии. Основная будет проходить в июне, дополнительная - в июне-июле. В дополнительной сессии смогут принять участие те поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.

НМТ пройдет в один день и будет содержать задания по трем предметам.