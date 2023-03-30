В МОН рассказали о ключевом инструменте вступительной кампании 2023 и кому что сдавать
Украинские выпускники смогут подать документы на поступление в высшие учебные заведения, а также подтвердить выбор вуза онлайн при помощи личного электронного кабинета абитуриента, который станет ключевым инструментом вступительной кампании 2023 года.
Об этом передали в пресс-службе министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что Е-кабинет позволит абитуриентам "быстро и в удобном для поступающего месте и времени" дистанционно внести необходимые данные для подачи заявлений и на вступительные экзамены в вузе, и на участие в конкурсном отборе.
Так, для подтверждения выбора места учебы "достаточно будет определиться в личном электронном кабинете поступающего".
Поступление в вуз для бюджетников и контрактников
- Чтобы поступить на бюджетную форму, молодым людям нужно будет сдавать творческий конкурс (для определенного перечня специальностей) или проходить собеседование по одному или двум предметам.
- Если же абитуриент планирует учиться на контракте, предусмотрено поступление на основании рассмотрения мотивационных писем.
Что нужно сдавать
Будущих младших бакалавров и бакалавров (магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) ожидает:
- сдача творческого конкурса - на художественные и спортивные специальности,
- национальный мультипредметный тест (НМТ) - на все другие специальности.
Поступающих в магистратуру будут засчитывать по результатам:
- единого вступительного экзамена (ЕВИ),
- единого профессионального вступительного испытания (ЕФОВ)
- или профессионального экзамена в учебном заведении для поступления на другие специальности.
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Поступление для льготных категорий и жителей ВТО
В МОН также рассказали, что в силе остаются все льготы и льготные категории, в том числе для жителей временно оккупированных территорий.
"Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ВТО смогут пройти процедуры вступительной кампании дистанционно и заключить договор об учебе в течение трех месяцев после начала обучения", - объяснили в ведомстве.
В министерстве добавили, что относительно применения льгот для жителей районов, где идут активные бои или такие боевые действия возможны, уточнят информацию в мае "с учетом развития военно-политической ситуации" в стране.
Ранее мы рассказывали, в каком случае абитуриента не допустят к сдаче НМТ.
А также мы писали перед этим, какие предметы будут обязательны для сдачи национального мультипредметного теста в этом году, и объясняли, обязательно ли сдавать НМТ выпускникам, которые поступают в зарубежный университет.