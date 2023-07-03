В МОН рассказали, как дальше будут учиться уехавшие за границу дети: что нужно знать

Многие украинцы уехали за границу с детьми. Немало школьников пошли учиться в местные учебные заведения.

О том, как в подальшем учиться детям, выехавшим за границу, рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой Укринформу.

Как будут учиться украинские дети, уехавшие за границу

Министерство образования и науки рекомендует детям - гражданам Украины, вынужденно находящимся за границей, несколько вариантов получения образования.

"Во-первых, учиться только в учебном заведении страны пребывания ученика по очной форме, во-вторых, можно совмещать обучение в школе за рубежом и в учреждении общего среднего образования Украины, в частности в Государственном лицее "Міжнародна українська школа", по одной из форм обучения, предусмотренных законодательством - дистанционным, семейным (домашним), экстернатным", - отметил Лисовой.

Другие варианты обучения

Также можно учиться в учреждениях или классах, которые организуют за границей инициативой общественных организаций украинцев при содействии органов управления образования этих стран и местных властей.

К тому же можно учиться в заведениях, где предоставляют образовательные услуги в сотрудничестве с Государственным лицеем "Міжнародна українська школа" согласно заключенному договору.

Однако, если это не противоречит законодательству страны пребывания школьника, можно учиться только в учебном заведении Украины на дистанционной основе.