В МОН сделали важное заявление для украинских детей за границей: что и кому нужно знать
Многие украинцы уехали за границу с детьми. Немало школьников пошли учиться в местные учебные заведения. Однако если возникло желание вернуться в украинскую школу, нужно знать детали зачисления.
О том, как будет зачисление детей в школы после возвращения в нашу страну рассказали в Министерстве образования и науки Украины.
Зачисление в школу
Ребенка могут зачислить в ту же школу, где и учился раньше в Украине или в любое другое учебное заведение по выбору родителей или опекунов.
Как засчитывают результаты обучения
Результаты обучения будут засчитаны на основании информационной справки. Она содержит информацию о предметах, имеющихся в учебном плане украинской и зарубежной школ.
Если справки нет - ребенку необходимо будет сдать экзамен по всем предметам до начала или в течение учебного года.
В частности, это касается предметов, которые школьник не изучал за рубежом, например украинский язык, литература, история Украины и т. д.
Экзамен могут назначить в течение первого семестра, учебное заведение само выбирает форму: дневную или дистанционную.
Информационная справка
Информационная справка должна содержать:
- личную информацию ученика (имя, фамилия, дата и место рождения)
- название учебного заведения, период обучения и класс
- список предметов с указанием количества часов, список усвоенных тем
- результаты обучения, система оценивания
- дата выдачи, печать, подпись
Такую справку хранят в личном деле учащегося.
Как перевестись на следующий год
Перевод осуществляется в обычном порядке, если ребенок учился:
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за границей и/или в украинской школе дистанционно
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"Международной украинской школе" или заведении-партнере
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по семейной форме обучения или на экстернате в любой школе
Как подтвердить завершение обучения
Для зачисления в школу необходимо подтвердить обучение в прошлом году. Это можно сделать:
- предоставив справку из учебного заведения
- сдав экзамен
К тому же, если ребенок за границей получил базовое или полное общее среднее образование и получил соответствующие документы, то они признаются законодательством Украины.
Если ребенок, находясь за границей, учился в лицензированном украинском учебном заведении (в том числе дистанционно и экстерном), он получает свидетельство о получении определенного уровня общего среднего образования единого государственного образца Украины
Если ребенок не получил документ о получении образования, он может составить итоговую годовую оценку в одном из украинских учебных заведений экстерном и получить документ об образовании украинского образца.
Как будут оцениваться интегрированные предметы
К примеру, в школах за границей вместо физики и химии может быть общий предмет Science или другие.
Такие предметы засчитают, если в справке будет перечень тем, которые изучал ребенок. Если нет, тогда ребенок составит оценку по этим предметам.
Раньше мы рассказывали, что нужно знать, чтобы поступить в профессионально-технические учебные заведения.
Также мы объясняли, можно ли поступить в украинский вуз, если у ребенка есть заграничный аттестат.