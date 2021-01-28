У МОН розповіли, чому не можуть звільнити скандальну Більченко з НПУ ім. Драгоманова

Професор київського вузу потрапила в скандал (фото: facebook.com.yevzhik)

Викладач з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко опинилася в центрі скандалу через свої проросійські та сепаратистські висловлювання. У мережі спалахнула хвиля гніву на ґрунті промов професора культурології. Професора Більченко вимагають звільнити з навчального закладу, а її студентка подала заяву на виключення з вузу.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в МОН розповіли, чому вони не можуть звільнити з посади викладача культурології. Судячи з їх заяви виходить, що вони не мають повноважень приймати рішення щодо працевлаштування чи звільнення викладачів вищих навчальних закладів.

Міністерство зазначає, що діє в рамках Конституції та законів України, а також положення про МОН. Рішення про звільнення скандального викладача повинен приймати тільки керівник установи.

"Згідно з частиною третьою статті 34 Закону України "Про вищу освіту" призначення та звільнення з посади працівників, вирішення інших кадрових питань належить до виключної компетенції керівника установи вищої освіти" - пояснюють у відомстві.

Згідно з заявою міністерства, дискусії навколо мови "не можуть доводитися до абсурду" і повинні мати риторику поваги, незалежно від позиції.

"Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних і російськомовних, об'єднує те, що ми всі - українці. І ми всі повинні турбуватися про нашу країну і нашу мову", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, що в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова вибухнув скандал через професора Євгенію Більченко, яка ненавидить Україну. За її словами, в країні панує неонацистський режим, а війна на Донбасі - громадянська. Також вона називала закон про забезпечення функціонування української мови як державної "лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії".

Зазначимо, що колишні студенти Більченко розповіли правду про викладачку НПУ ім. Драгоманова.