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Робимо справжнє вершкове масло вдома: простий і швидкий спосіб

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Вівторок 16 листопада 2021 12:55
Робимо справжнє вершкове масло вдома: простий і швидкий спосіб Фото: як зробити масло вдома простим способом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вершкове масло один з продуктів, які найчастіше фальсифікують в Україні. Але є способи, що дозволять вам самостійно приготувати справжнє масло, в якому ви будете повністю впевнені.

Як це зробити - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Для цього знадобиться жирна сметана. Ідеально підійдуть сепараторні вершки, куплені на ринку. Можна купити і в магазині, але вийде дуже дорого, так як вони повинні бути не менше 33-процентної жирності.

Крок 1

Сметану (вершки) налийте в миску, в якій будете збивати, і поставте в холодильник. Після того, як вона охолоне, візьміть міксер і збивайте його на максимальній швидкості.

Крок 2

Коли сметана перетвориться на густий крем, трохи зменшіть обороти міксера, поки сметана не перетвориться в масляну крихту і рідина почне потроху відділятися.

Збиваємо далі, поки рідина не відокремиться повністю. Це називається пахта (по-українськи "сколотини"), вона сіруватого кольору. Рідина відмінно підходить для приготування млинців, оладок, пирогів - так що не поспішайте її виливати.

Крок 3

Відокремте масло від рідини за допомогою сита. Але не чіпайте саме масло - не мніть його, не розмазуйте.

Крок 4

Ретельно промийте масло максимально холодною водою, коли вода перестане бути каламутною, відіжміть руками масло від води.

Потім загорніть нашу грудку масла в харчову плівку - воно повністю готове.

Таким способом з літра сметани можна отримати близько 400 грамів відмінного вершкового масла. Кількість залежить від жирності сметани.

За ціною таке масло вийде навіть дешевше, ніж в магазині, а смак і звичайно ж якість - вас порадує.

Дивіться нижче, як приготувати якісне вершкове масло вдома.

Раніше ми писали, як відрізнити якісне масло від фальсифікату.

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