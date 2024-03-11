Момент награждения "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии Оскар 2024

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил статуэтку Оскар 2024 года в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм", но саму церемонию награждения режиссера вырезали из международной телеверсии ежегодной премии.
О том, какую версию Оскар хотели показать украинцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала были использованы следующие источники: Суспільне Культура и Facebook-профиль исполнительного продюсера канала Лукьяна Галкина.
В сокращенной международной телеверсии 96-й Церемонии вручения наград премии Оскар 2024 года организаторы почему-то вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победу одержала документальная лента "20 дней в Мариуполе", автором которой является украинский режиссер Мстислав.
"20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии Оскар 2024 (фото: Getty images)
На телеканале Суспільне Культура сегодня в 20:30 должны были показать сокращенную версию церемонии награждения Оскар 2024, которая прошла в ночь с 10 на 11 марта.
Однако команда организаторов Суспільного обнаружила, что награждение украинских документалистов и других категорий вырезали из этой версии.
Конечно, команда телеканала выразила свое сильное возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited.
А вместо сокращенной версии, которую им направили, команда покажет украинцам полную версию, которая была в прямом эфире телеканала.
Сам Мстислав Чернов пока не комментирует ситуацию, однако исполнительный продюсер Суспільного уже успел высказать свое мнение.
"Сейчас в эфире телеканала Суспільне Культура снова идет Оскар. Но это не сокращенная международная версия, которую мы анонсировали раньше - это повтор полной версии со вчера. Почему? Потому что в международной версии не нашлось места для награждения "20 дней в Мариуполе" и мощной речи Мстислава Чернова.Это единственная номинация, которую вырезали? Нет, международная версия - это очень сокращенный вариант "Оскара". Почему тогда мы возмущены? Потому что в прошлом году в международной версии номинация "Лучший документальный фильм" как раз была. И победил там фильм "Навальный". И Юлия Навальная произносила политическую речь на аполитической церемонии", - пишет Лукьян Галкин.
Также он добавил, что версия Оскара, где нет момента награждения "20 дней в Мариуполе", не нужна украинским зрителям. И протест Диснею команда уже направила.
Ранее мы рассказывали, что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе".
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