Чернов не первый. Как и за что украинцы получали Оскар
Мстислав Чернов с оскароносным фильмом "20 дней в Мариуполе" - не первый украинец, ставший лауреатом престижной премии. На самом деле, на протяжении истории за Оскар соревновались не только известные голливудские звезды, но и выдающиеся личности родом из Украины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто из украинцев, кроме Чернова, был лауреатом Оскара в разные годы.
При подготовке материала были использованы следующие источники: oscars.org, Wikipedia.
Варвара Каринская, 1948 год
В 1948 году Оскар получила Варвара Каринская - художник-костюмер родом из Харькова.
Она работала вдохновенно и имела удивительный дар - создавать костюмы из имеющихся под рукой материалов и удовлетворять прихоти самых взыскательных актрис того времени (Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Ингрид Бергман и т.д.).
Каринская в своей лондонской студии (фото: en.wikipedia.org)
Талантливая женщина получила премию за костюмы, созданные для кинофильма "Жанна д'Арк" режиссера Виктора Флеминга.
Ее творения поразили всех и когда она поднималась на сцену, чтобы принять статуэтку, весь зал восторженно аплодировал.
Костюмы Каринской для Ballet Russe de Monte Carlo (фото: en.wikipedia.org)
Квитка Цисык, 1978 год
Квитка Цисык - популярная американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и других популярных песен.
Несмотря на то, что девушка родилась в Нью-Йорке, украинский язык и родные мелодии всегда были важной составляющей жизни ее семьи, иммигрировавшей из Западной Украины.
Квитка Цисык во время съемок (фото: en.wikipedia.org)
В 1978 году саундтрек Цисык в одноименном фильме You Light Up My Life получил звание лучшей песни к кинофильму.
Эта песня номинировалась также на награду Грэмми в категории "Песня года".
Евгений Мамут, 1988 год
Евгений Мамут - украинский и американский специалист по кинематографическим спецэффектам, аниматор.
За четверть века пребывания в Голливуде этот мужчина внес существенный вклад в создание спецэффектов для мировых блокбастеров - начиная от "Грязных танцев" и заканчивая легендарной "Матрицей".
В 1988 году эксперт по кинематографическим спецэффектам удостоился Оскара за выдающуюся работу и лучшие визуальные эффекты в фильме "Хищник" (Predator) Джона Мактирнана - известный среди многих "камуфляж-эффект".
"Хищник" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)
Джек Пеланс, 1992 год
Джек Пеланс (при рождении - Владимир Палагнюк) - один из самых ярких голливудских актеров прошлого века.
Этот знаменитый герой вестернов получил свой Оскар в 1992 году за комическую роль ковбоя в фильме "Городские Пижоны" (City Slickers).
Джек Пеланс во время съемок (фото: en.wikipedia.org)
На сцене, во время вручения ему статуэтки, артист не без гордости припомнил, что он украинец и раньше его называли Владимир.
Анатолий Кокуш, 2006 год
Анатолий Кокуш - украинский инженер в области кинотехники (операторской техники для кино и телевидения), основатель и руководитель фирмы "Фильмотехник".
В 2006 году мужчина был удостоен двух технических премий Оскар, которые вручаются за вклад в разработку технологий, не связанный с конкретным фильмом.
Анатолий Кокуш с наградами (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)
Стоит отметить, что технологии, созданные Кокушем, использовали все кассовые хиты Голливуда последних нескольких десятков лет (включая "Форсаж", "Такси", "Гоббит", "Гарри Поттера", "Трою" и многие другие).
Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил Оскар 2024 года.
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