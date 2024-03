Чернов не первый. Как и за что украинцы получали Оскар

Варвара Каринская, 1948 год

В 1948 году Оскар получила Варвара Каринская - художник-костюмер родом из Харькова.

Она работала вдохновенно и имела удивительный дар - создавать костюмы из имеющихся под рукой материалов и удовлетворять прихоти самых взыскательных актрис того времени (Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Ингрид Бергман и т.д.).

Каринская в своей лондонской студии (фото: en.wikipedia.org)

Талантливая женщина получила премию за костюмы, созданные для кинофильма "Жанна д'Арк" режиссера Виктора Флеминга.

Ее творения поразили всех и когда она поднималась на сцену, чтобы принять статуэтку, весь зал восторженно аплодировал.

Костюмы Каринской для Ballet Russe de Monte Carlo (фото: en.wikipedia.org)

Квитка Цисык, 1978 год

Квитка Цисык - популярная американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и других популярных песен.

Несмотря на то, что девушка родилась в Нью-Йорке, украинский язык и родные мелодии всегда были важной составляющей жизни ее семьи, иммигрировавшей из Западной Украины.

Квитка Цисык во время съемок (фото: en.wikipedia.org)

В 1978 году саундтрек Цисык в одноименном фильме You Light Up My Life получил звание лучшей песни к кинофильму.

Эта песня номинировалась также на награду Грэмми в категории "Песня года".

Евгений Мамут, 1988 год

Евгений Мамут - украинский и американский специалист по кинематографическим спецэффектам, аниматор.

За четверть века пребывания в Голливуде этот мужчина внес существенный вклад в создание спецэффектов для мировых блокбастеров - начиная от "Грязных танцев" и заканчивая легендарной "Матрицей".

В 1988 году эксперт по кинематографическим спецэффектам удостоился Оскара за выдающуюся работу и лучшие визуальные эффекты в фильме "Хищник" (Predator) Джона Мактирнана - известный среди многих "камуфляж-эффект".

"Хищник" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Джек Пеланс, 1992 год

Джек Пеланс (при рождении - Владимир Палагнюк) - один из самых ярких голливудских актеров прошлого века.

Этот знаменитый герой вестернов получил свой Оскар в 1992 году за комическую роль ковбоя в фильме "Городские Пижоны" (City Slickers).

Джек Пеланс во время съемок (фото: en.wikipedia.org)

На сцене, во время вручения ему статуэтки, артист не без гордости припомнил, что он украинец и раньше его называли Владимир.

Анатолий Кокуш, 2006 год

Анатолий Кокуш - украинский инженер в области кинотехники (операторской техники для кино и телевидения), основатель и руководитель фирмы "Фильмотехник".

В 2006 году мужчина был удостоен двух технических премий Оскар, которые вручаются за вклад в разработку технологий, не связанный с конкретным фильмом.

Анатолий Кокуш с наградами (скриншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Стоит отметить, что технологии, созданные Кокушем, использовали все кассовые хиты Голливуда последних нескольких десятков лет (включая "Форсаж", "Такси", "Гоббит", "Гарри Поттера", "Трою" и многие другие).