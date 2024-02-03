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Как готовить колоченую пасулю по старинному закарпатскому рецепту

Суббота 03 февраля 2024 07:45
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Как готовить колоченую пасулю по старинному закарпатскому рецепту Как готовить колоченую пасулю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Колоченая пасуля – это старинное блюдо закарпатской кухни из фасоли. Она отлично согреет в зимние дни, напитает организм белком, а еще она бюджетна и подходит для поста.

Как приготовить колоченую пасулю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение шеф-повара Эдуарда Насирова в Instagram.

Что вам понадобится:

  • 250 г сухой фасоли или 500 г готовой
  • 2 л + соль по вкусу (если сухая) и 1 л (если готова)
  • 1 крупная луковица, измельчить
  • 1 крупная морковка, натереть или измельчить
  • 4 зубка чеснока, измельчить
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. муки
  • 2 ч. л. копченой паприки
  • По 1/2 ч. л. кориандра и кумина
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • соль, черный перец по своему вкусу
  • зелень

Как готовить колоченую пасулю

Сухую фасоль замочить на ночь. Отправить на огонь готовиться. Воду от фасоли оставить для приготовления.

Лук, морковь пассировать на среднем огне до мягкости. Добавить чеснок, пряность, томатную пасту, перемешать и готовить еще 1 минуту.

Добавить муку, хорошо перемешать и постепенно влить отвар от фасоли (2-3 половника). Варить до загустения.

Овощи добавить в кастрюлю с фасолью, слегка размять фасоль. Варить на маленьком огне 5 минут. Добавить измельченную зелень, пару зубчиков измельченного чеснока и можно подавать на стол!

Как готовить колоченую пасулю по старинному закарпатскому рецепту

Колоченная пасуля (скриншот)

Раньше мы писали о том, как сделать настоящие крымские янтыки.

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