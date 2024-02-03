Как готовить колоченую пасулю по старинному закарпатскому рецепту

Колоченая пасуля – это старинное блюдо закарпатской кухни из фасоли. Она отлично согреет в зимние дни, напитает организм белком, а еще она бюджетна и подходит для поста.

Как приготовить колоченую пасулю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение шеф-повара Эдуарда Насирова в Instagram.