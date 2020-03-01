В Україні "декоммунизируют" шкільний предмет: усі подробиці

Українська школа (колаж: РБК-Україна)

В Україні хочуть змінити назву шкільного предмета

В школах України хочуть "декомунізувати" назву шкільного предмета Захист Вітчизни. Тепер школярі вивчатимуть предмет Захист України. Попередню назву в міністерстві вважають "радянським".

Як повідомляється, з 1 вересня 2020 року в українських школах будуть вивчати оновлений предмет Захист України замість Захисту Вітчизни. Про це йдеться в постанові Кабміну.

Предмет Захист Вітчизни залишається одним з проявів радянської парадигми, вважає міністр освіти й науки Ганна Новосад,

"Це неправильно, що на п'ятому, практично шостому році війни ми досі не змогли змінити абсолютно радянську назву предмету Захист Вітчизни на Захист України. Це важливий акцент, і я рада, що ми, нарешті, його поставили", - заявила міністр.

Зазначимо, предмет Захист України обов'язковий для вивчення в 10-11 класах. Викладається з метою надати знання і вміння для оборони країни, а також навчити дії у надзвичайних ситуаціях. Предмет вивчається на уроках і під час навчально-польових та навчально-тренувальних занять.

Варто відзначити, що разом з тим у Верховній Раді України запропонували повернути російську мову в українські школи. Депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський та "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин подали в Раду зміни у відповідний законопроєкт.

При цьому в Україні навчання мовами національних меншин повинно було бути ліквідовано з 1 вересня 2020 року, а для мов Євросоюзу з 1 вересня 2023 року.

Раніше ми писали про те, що педагогам приготували неприємний сюрприз. Під звільнення піде понад 70 тисяч шкільних вчителів.